Ratzinger: Malan, 'pontificato importante per aspetto spirituale e civile'

Roma, 31 dic. "I senatori di Fratelli d'Italia esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Il suo pontificato è stato estremamente significativo sia sotto l'aspetto spirituale, teologico e culturale, anche con i suoi libri allo stesso tempo profondi e alla portata di tutti, sia in ambito civile con i suoi richiami alla tutela della libertà religiosa, alle radici giudaico-cristiane dell'Europa, all'importanza delle istanze etico-morali nella vita della società e al pericolo del relativismo etico. Lascia una grande testimonianza non solo in ambito cattolico ma a tutto il mondo civile". Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

