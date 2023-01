Ratzinger: migliaia di persone in fila per l'omaggio

CITTÀ DEL VATICANO, 02 GEN - Sono migliaia le persone in fila per entrare nella basilica di San Pietro per un omaggio a Benedetto XVI la cui salma è esposta a tutti i fedeli dalle 9 di questa mattina. Sono gruppi di religiosi e religiose ma anche famiglie, persone singole. Tutti passano per i metal detector e, nonostante il grande afflusso, la fila scorre ordinatamente, all'interno di Piazza San Pietro. L'afflusso di arrivo più massiccio è dal lato di Porta Sant'Anna dove la gente era in fila questa mattina anche prima dell'apertura della basilica. Il Prefetto di Roma ha previsto che, in questi giorni di esposizione della salma di Ratzinger in Vaticano (2-4 gennaio), affluiranno almeno 30-35mila persone al giorno, mentre per i funerali che si celebreranno il 5 gennaio la previsione è di una presenza di 60mila fedeli.

