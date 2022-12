Ratzinger nel suo testamento, 'rimanete saldi nella fede'

CITTÀ DEL VATICANO, 31 DIC - "Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere!... Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo." Questo è uno dei lasciti spirituali che il Papa emerito Benedetto XVI affida ai fedeli nel suo testamento, che viene pubblicato nel libro 'Nient'altro che la verità' scritto dall'Arcivescovo Georg Gänswein, suo segretario particolare, con Saverio Gaeta, per le edizioni Piemme e in uscita agli inizi di gennaio. E' quanto apprende in anteprima l'ANSA.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA