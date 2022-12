Rdc: Conte, dignità persone prima di economia e politica

PALERMO, 15 DIC - "Quello che possiamo fare in questo momento non è solo contrastare la manovra iniqua sul reddito di cittadinanza ma dobbiamo fare conoscere le storie delle persone. I politici descrivono i percettori come fannulloni, gente che vive sul divano ingrassandosi con i soldi dello Stato. Qui a Palermo, in Sicilia ma anche al Nord ci sono difficoltà, non lasciamo a loro dividere l'Italia. La dignità delle persone viene prima dell'economia e prima della politica". Così il leader del M5s Giuseppe Conte parlando in una piazzetta del quartiere Zen a Palermo davanti ad alcuni percettori del reddito di cittadinanza.

