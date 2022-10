Rdc: Gasparri, 'Grillo irresponsabile alimenta tensioni sociali'

Roma, 3 ott. “Come ha detto Silvio Berlusconi durante tutta la campagna elettorale, le politiche sociali vanno rafforzate, non solo confermate. Partendo dagli anziani ai quali riconoscere le pensioni minime di mille euro al mese per tredici mesi e dai disabili. Bisogna tutelare con la spesa sociale le parti più fragili della società. Anche i giovani, indirizzandoli verso il lavoro e non verso politiche assistenzialiste. Preoccupa il linguaggio di Beppe Grillo che dopo tante assenze e tanto silenzio usa parole inaccettabili. Grillo, invece di prendere atto di avere dimezzato i propri voti parla di 'brigate di cittadinanza' che devono 'illegalmente', così dice lui, difendere il reddito di cittadinanza". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Pubblicità

"Ricordiamo le Brigate Rosse. Ricordiamo i linguaggi minacciosi del passato di taluni che furono sottovalutati - prosegue l'azzurro -. Un conto è difendere la politica sociale, altro è usare parole equivoche ed alimentare tensioni sociali. Grillo e il movimento che ha fondato dimostrano così una grande irresponsabilità. In un momento di gravi tensioni internazionali parlare in questo modo vuol dire mettersi fuori dalla costituzione, dalla democrazia, dalla legalità repubblicana”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA