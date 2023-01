Regeni: Fratoianni, 'Tajani manca di rispetto a familiari e a buon senso'

Roma, 23 gen. Ma con quale faccia l'attuale ministro degli Esteri va a dire pubblicamente che l'Egitto rassicura che sarà fatta giustizia sull'omicidio di Giulio Regeni ? Ma in questi sette anni non sa cosa è accaduto? Non conosce i depistaggi, le false informazioni, i boicottaggi nelle indagini da parte del Cairo che hanno impedito e impediscono alla magistratura italiana di proseguire nel processo contro gli ufficiali egiziani responsabili dell'omicidio?” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

“Una mancanza di rispetto verso la famiglia Regeni -aggiunge- e verso l'intelligenza degli italiani. Così facendo, pur di continuare a fare un po' di affari, anche Tajani si dimostra subalterno e accondiscendente al regime di Al Sisi. Che vergogna”.

