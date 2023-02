Regeni: mamma posta foto in bianco e nero de Il Cairo

TRIESTE, 03 FEB - Una foto in bianco e nero de Il Cairo e la scritta "Ricordo in bianco e nero... 3 febbraio 2016". E' l'immagine che la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, pubblica oggi nelle storie collegate ai suoi profili social. Esattamente sette anni fa, lungo l'autostrada che collega Il Cairo e Alessandria, veniva ritrovato il cadavere del giovane ricercatore friulano, scomparso dalla capitale egiziana qualche giorno prima, il 25 gennaio. In occasione dell'anniversario, il collettivo 'Giulio siamo noi', vicino alla famiglia Regeni, ribadisce la richiesta di verità su quanto accaduto al giovane, torturato e ucciso mentre si trovava in Egitto per motivi di studio: "INVIOLABILITA'! - si legge sul profilo facebook - la verità è un diritto inviolabile. Dopo sette anni la pretendiamo per Giulio, per tutti noi. Basta parole vuote, strette di mano e passerelle offensive".

