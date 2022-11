Regionali: Bonelli-Evi, 'Calenda vuole consegnare Lazio e Lombardia al c.destra'

Roma, 4 nov "Siamo alle solite, dopo aver contribuito a consegnare il Paese alla destra di Meloni e Salvini ora Calenda gli vuole regalare la Lombardia e il Lazio". Lo dicono i co-portavoce di Europa Verde e deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Eleonora Evi.

Pubblicità

"Le motivazioni sono le solite, lui parla di programmi non condivisi con Alleanza Sinistra e Verdi, ma non si è mai confrontato con noi, neanche in vista delle politiche -aggiungono-. Lui parla ma non ha il coraggio di dibattere seriamente dei temi più importanti: transizione ecologica, lotta al lavoro precario, incentivare i trasporti pubblici. Le sue idee è legata alla conservazione: militarizzazione del territorio per costruire le centrali nucleari ed eliminazione dei paracadute sociali come il reddito di cittadinanza. La vera innovazione è nei nostri programmi che parlano di rinnovabili, sanitá di prossimitá, salario minimo orario, norme per affrontare la crisi climatica".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA