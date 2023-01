Roma, 27 gen. "Girano vari sondaggi per le regionali. La destra non ha la maggioranza, se il centrosinistra fosse unito vincerebbe. Se i partiti non hanno ancora imparato la lezione dell'unità lo possono fare gli elettori nelle urne votando i candidati con più chances di vincere: PierFrancesco Majorino e Alessio D'Amato". Così sui social Lia Quartapelle della segreteria nazionale del Pd.

