Regione Calabria alla Festa del Cinema di Roma con il Cube Stage per BRONZI50: prosegue la rinascita della Calabria

Roma, 18 ottobre 2022. È stato inaugurato il 14 ottobre alla Festa del Cinema presso la Casa del Cinema di Roma e Villa Borghese l'innovativo Cube Stage fortemente voluto dalla Regione Calabria all'interno di BRONZI50 1972-2022, celebrazioni del cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

“Benvenuti in Calabria. Una terra ricca di arte, di storia, di cultura, di tradizioni e di enogastronomia” ha dichiarato la Vicepresidente Giuseppina Princi nel video messaggio mandato in occasione della giornata d'apertura è proiettato in apertura. “Una terra che in parte, ma solo in parte voi potrete apprezzare, in queste giornate all'interno del Cube Stage. Una regione, la Calabria che ospita presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria un patrimonio inestimabile e che è dato dai Bronzi di Riace: due statue scultoree risalenti al V secolo avanti Cristo e rinvenute 50 anni fa presso le acque antistanti Riace. Oggi proprio per festeggiare insieme a voi i loro compleanno e per celebrare i 50 anni dal loro ritrovamento, vogliamo raccontare non solo all'Italia ma anche al mondo, una Calabria moderna ed innovativa, una Magna Grecia contemporanea. Lo facciamo attraverso un linguaggio multimediale che raggiunge il grande pubblico e soprattutto i giovani. E proprio in tema di contemporaneità, da questo CUBO STAGE realizzato in collaborazione con la Calabria Film Commission insieme al Presidente Occhiuto e il Commissario Straordinario della Film Commission Anton Giulio Grande Grande, vi saluto dando l'arrivederci in Calabria.

Perché possiate venire numerosi a visitare i Bronzi di Riace e il Museo Archeologico di Reggio Calabria oltre al grande patrimonio culturale che appartiene alla nostra regione.

Vi accoglieremo con il sorriso, il calore e con la gioia propria di noi calabresi”.

Dopo il messaggio della Vice Presidente che ha aperto l'inaugurazione, è stato presentato presso la Casa del Cinema di Roma negli eventi del Cube Stage promossi dalla Regione Calabria per il 50' del ritrovamento dei Bronzi di Riace, un ridotto del corto con Elisabetta Gregoraci, per la regia di Giacomo Triglia. Il corto è realizzato nell'ambito del progetto Calabria Straordinaria Regione Calabria Dipartimento Turismo, Marketing territoriale - Mobilità e Fondazione Calabria Film Commission. L'attrice e il regista sono intervenuti nel talk di presentazione moderato da NAIP, il versatile artista di XFactor, oggi tra i protagonisti più creativi della scena musicale contemporanea.

La serata ha visto poi sul palco, sempre presentati da NAIP, danza, musica e il mini live di Aiello.

A 30 anni dalle terribili stragi che uccisero i giudici Falcone e Borsellino, il 21 ottobre il Cube Stage diventa un luogo di riflessione sul tema delle mafie con il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. Da trent'anni in prima linea contro la ‘ndrangheta e coordinatore di indagini internazionali, il magistrato calabrese in dialogo con la giornalista Eva Giovannini (Rainews24) interviene con il suo libro ‘Complici e Colpevoli' (Mondadori). Un saggio che indaga nei meccanismi della criminalità organizzata contemporanea capace d'infiltrarsi nel Nord Italia e in Europa, passando inosservata con l'avallo delle nuove tecnologie e della solita complicità di politica e imprenditori.

Il programma giornaliero del Cube Stage prevede inoltre: le letture di Saverio La Ruina, fine attore, drammaturgo e regista teatrale italiano nato a Castrovillari, che sarà accompagnato nelle sue performance dalle installazioni audio video del Cube Stage; show di danza con lo spettacolo PARCAE, a cura di Armonie d'Arte Festival; performance di livepainting digitale a cura di MUDIAC in collaborazione con gli artisti dell'Altrove Festival; Live set del Laboratorio Elettroacustico del MIAI (Museo Interattivo di Arte Informatica di Cosenza) composto dai musicisti Remo De Vico, Dario Della Rossa, Massimo Palermo; infine dj set a cura di DJ Miniera, duo formato da Giuseppe Armogida (Catanzaro, 1985), filosofo e docente di Estetica, e Marco Folco (Roma, 1989), collezionista di suoni e divulgatore di musiche rare.

È così che, da ottobre a dicembre 2022 e ancora per tutto il 2023, la Calabria “viaggerà” in Italia e nel mondo, raccontandosi attraverso interventi artistici dal linguaggio contemporaneo che ne presenteranno la bellezza e la ricchezza nelle grandi città.

È possibile rimanere aggiornati su eventi e iniziative sui social ufficiali, Facebook e Instagram, @bronzidiriace50 e seguendo l'hashtag ufficiale #bronzi50.

