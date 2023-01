Regioni: Fvg celebra 60/o anno, con eventi e spettacoli

UDINE, 25 GEN - "Vi racconto l'autonomia a teatro" è il titolo dello spettacolo che, sulla falsariga di quello che realizzò Roberto Benigni per raccontare in modo diverso la Costituzione, sarà messo in scena per celebrare il 60/o 'compleanno' della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, presentando il programma, "destinato a concretizzarsi non solo prima, ma anche dopo il rinnovo dell'Aula ad aprile". Tra le altre iniziative in calendario, anche il concerto "Essere speciali" a Gorizia, collegato al progetto Go!2025 e pensato per valorizzare le eccellenze musicali della regione, la diffusione del video "60 Fvg 60", un originale racconto di questi primi sessant'anni in 60 secondi realizzato dalla Regione, una mostra fotografica, un convegno sul terzo settore e un workshop. I festeggiamenti cominceranno nell'aula del Consiglio il 31 gennaio. Zanin ha sottolineato che nel 1963 "la politica ebbe l'intuizione dell'autonomia, convinta che l'autogoverno consentisse di costruire meglio il futuro. E in 60 anni questa linfa ha nutrito profondamente la nostra comunità regionale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA