Renault presenta Mêgane R.S. Ultime in serie limitata

ROMA (ITALPRESS) - Mêgane R.S. Ultime é l'ultimo modello a recare il logo Renault Sport, in attesa di una storia che continuerá in modo diverso con Alpine. Vanta un design esclusivo che riprende i codici della visual identity di Renault Sport con la doppia losanga che, in questo caso, comprende grafiche specifiche ispirate al design del nuovo logo Renault. Gli stripping si ritrovano su tetto e cofano (tranne per l'opzione con tetto apribile), ma anche su paraurti posteriore, porte e parafanghi. La carrozzeria comprende parafanghi anteriori piú ampi di 60 centimetri, prese d'aria laterali, fari R.S. Vision, scarico centrale, shark antenna, sedile sportivo e diffusore posteriore. Nell'abitacolo, i sedili sportivi Recaro con rivestimento in Alcantara nero titanio, che comprende anche il monogramma R.S. ricamato, sono forniti di serie. La chiave di identificazione per l'accesso e l'avviamento di Mêgane R.S. Ultime riprende i motivi a diamante degli stripping della carrozzeria. Sono previsti battitacco specifici e, vicino al comando della trasmissione, nella parte inferiore della consolle, é apposta una placca metallica numerata per sottolineare l'esclusivitá di ogni modello. L'equipaggiamento comprende tanti elementi specifici di Mêgane R.S. e Mêgane R.S. Trophy: navigazione con display da 9,3" e Bose Sound System, Driver display da 10", telemetria di bordo R.S. Monitor, Adaptive Cruise Control e sistemi di assistenza alle manovre a 360°. L'elenco degli optional si limita all'head-up display al tetto panoramico apribile e al telone di copertura dal design specifico per la gioia dei fan che scelgono questo autentico pezzo da collezione. Questa serie limitata basata su Mêgane R.S. Trophy riprende la motorizzazione 4 cilindri turbo 1.8 con potenza di 300 cv e coppia di 420 Nm, la trasmissione automatica a doppia frizione EDC (per l'Europa) e il differenziale meccanico Torsen, che consentono di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. È dotata di pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza S007 sviluppati per Mêgane R.S. Trophy-R, in questo caso abbinati con cerchi da 19" Fuji Light e freni Brembo bi-material con pinze rosse. L'avantreno a perni indipendenti, il telaio Cup ribassato, i finecorsa idraulici di compressione e il sistema 4Control a 4 ruote sterzanti le conferiscono un comportamento ultra-sportivo, anche su pista. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Renault- ads/com 12-Gen-23 17:43

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA