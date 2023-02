Riccardo Gaucci: "Legati a Castagner gli anni più belli"

PERUGIA, 19 FEB - "Ilario è stato una persona meravigliosa che ha legato, per quanto mi riguarda, gli anni più belli della nostra gestione a Perugia": a ricordare così Ilario Castagner è Riccardo Gaucci, ex vicepresidente biancorosso. Il figlio del vulcanico Luciano, presidente di quella squadra, ricorda con l'ANSA il tecnico scomparso. "Mai potrò scordare - sottolinea Riccardo Gaucci - lo spareggio a Foggia e quello di Reggio Emilia. Assieme a Giannattasio, anche lui scomparso da poco, Castagner formava una coppia vincente. Mi mancherà tantissimo". Per Riccardo Gaucci "il pensiero" di suo padre sull'allenatore non potrebbe "non essere lo stesso, anche se a volte i toni si sono alzati la sua stima ed affetto nei confronti del mister non sono mai mancati. In poche parole - conclude Riccardo Gaucci - è stato un uomo straordinario".

