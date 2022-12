Roma, 16 dic. "La riforma costituzionale ha un ritmo diverso con quattro letture, l'autonomia è una legge ordinaria che presuppone però dopo l'approvazione delle intese quindi arriveranno in porto in maniera coincidente. Quanto alla velocità, io sono sempre stato per l'alta velocità". Così il ministro dell'Autonomia, Roberto Calderoli, alla festa di Fdi.

