Roma, 30 dic. "Non esiste alcuna sponda del #TerzoPolo sul Presidenzialismo, che consideriamo sbagliato e dannoso. Così come non è esistita alcuna sponda del Terzo Polo sulla legge di Bilancio o sul DL Rave. Mettete delle sponde alla vostra immaginazione giornalistica". Lo scrive Carlo Calenda in un tweet, commentando indiscrezioni stampa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA