Riforme: Casellati, 'al via incontri maggioranza e opposizione, dead line fine gennaio'

Roma, 16 dic. "Oggi questo treno è partito perchè le riforme costituzionali sono urgenti. Noi abbiamo un'esigenza di stabilità di governo perchè il nostro sistema è fragile. Ho iniziato le consultazioni partendo dalla maggioranza, partendo da Fdi e Fi e prossima settimana vedrò la Lega. Un confronto su tutti i modelli dal presidenzialismo al premierato". Così il ministro per la Riforme, Elisabetta Casellati, alla festa dei 10 anni di Fdi.

"Dopo aver consultato la maggioranza, consulterò tutta l'opposizione. Perché una riforma costituzionale non può prescindere dal confronto con l'opposizione. Sono in una condizione di ascolto per capire quale modello possa essere il migliore".

"Prima di Natale spero di finire le consultazioni con la maggioranza e entro il mese di gennaio mi ripropongo di aver ascoltato l'opposizione e avere un'idea del modello da portare alle commissioni di Camera e Senato".

