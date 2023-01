Riforme: Casellati, 'lunedì sera vedrò M5s, poi Pd, Autonomie e gruppi non parlamentari'

Roma, 19 gen. Dopo l'incontro di oggi con il Terzo Polo, il Movimento 5 Stelle sarà la seconda forza di opposizione 'in consultazione' sulle riforme con il ministro, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "Lunedì sera vedrò il Movimento 5 Stelle, poi il Partito democratico e quindi le Autonomie oltre ad alcuni gruppi non parlamentari che mi hanno chiesto di interloquire sulle grandi riforme - ha comunicato prima dell'incontro con rappresentanti di Azione e Italia viva - La prossima settimana quindi termino, farò poi una riflessione su tutte le informazioni che mi sono pervenute in questi interessanti incontri".

