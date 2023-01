Riforme: Casellati, 'punto con Meloni forse settimana prossima, fiduciosa' (2)

Sugli incontri in questione "è stato molto positivo usare questo metodo, ho visto un grande interesse, anche delegazioni ricche e anche questo significa un interesse per questo tema e una partecipazione. Quindi un ringraziamento per gli apporti che ognuno ha dato, ogni incontro è stato arricchente", assicura Casellati.

"Vediamo se, facendo delle considerazioni, si riesce a trovare qualche punto di incontro più largo possibile - va avanti -, forse non si riuscirà a trovare una totalità, non penso". A chi le domanda se sia fiduciosa, "io non sono mai per chiudere le porte - risponde annuendo - le porte devono essere aperte. Speriamo ci sia una reciprocità. Vediamo se devo fare un approfondimento".

