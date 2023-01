Riforme: Casini, 'contrarissimo a presidenzialismo, totale sciocchezza'

Roma, 15 gen. Alla riforma del presidenzialismo "sono contrarissimo. In Italia c'è una crisi globale, siamo sempre in crisi, dai pariti ai ministri, l'unica cosa che non è in crisi è l'istituzione del Presidente della Repubblica, che ha un consenso altissimo. E noi vogliamo prendere l'unica cosa che funziona, una sorta di arbitro, è trasformarlo in un elemento di divisione? E' una totale sciocchezza. Va preservato l'arbitro, il pater familias". Così Pier Ferdinando Casini, ospite di 'Che tempo che fa' su Rai3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA