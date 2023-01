Riforme: Ciriani, 'entro l'anno al via iter presidenzialismo'/rpt

Roma, 9 gen "Ci piacerebbe approvare la riforma in prima lettura almeno in una delle due Camere entro la fine dell'anno. Questo sarebbe già un bel successo" e "ciò che più conta è guardare anche oltre il perimetro del centrodestra". Lo dice a 'la Verità' il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani aggiungendo: "Confrontiamoci, tendenzialmente le regole del gioco si scrivono insieme".

Pubblicità

Ciriani spiega: "La mia opinione è che un semipresidenzialismo sia la formula che meglio si attaglia al nostro Paese". Il ministro parla anche dello spoil system: "Non andremo né di machete né di bisturi, non faremo tabula rasa ma dove sarà necessario verranno inserite perone capaci e di fiducia. A parità di bravura, non vedo cosa ci sia di male nello scegliere persone fidate".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA