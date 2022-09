Riforme: Ciriani, 'su Costituzione nessun colpo di mano ma confronto nelle Camere con tutti'

Roma, 28 set Quella della sovranità nazionale "è una questione molto complessa che stanno ponendo molti Paesi europei, il potere dei Parlamenti e degli esecutivi rispetto ai Trattati internazionali. Noi non possiamo rinunciare a una sovranità nazionale sulle grandi questioni". Lo ha detto il capogruppo uscente al Senato di Fratelli d'Italia Luca Ciriani a Radio Anch'io.

Pubblicità

"Vorremmo parlarne in Parlamento con i colleghi dell'opposizione, non faremo colpi di mano -ha spiegato Ciriani-. La modifica della Costituzione è una cosa che si fa insieme, ci piacerebbe parlare di questo, della riforma del presidenzialismo, di quella dell'autonomia magari in una Bicamerale o in una sessione speciale in Parlamento. E' un tema molto delicato e importante, non va sottovalutato, ci confronteremo con tutti".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA