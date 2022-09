Roma, 28 set "Nuova maggioranza non perde tempo e con Lollobrigida va all'attacco dell'Ue, come preannunciato. Discutere sovranità europea e prevalenza diritto Ue significa smantellare Ue. Questo non è l'interesse dell'Italia. Su queste basi, bicamerale a maggioranza sovranista è una trappola". Lo scrive su Twitter Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa.

