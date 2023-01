Riforme: Della Vedova, 'non disaccoppiabili interventi su regioni e forma Stato'

Roma, 26 gen "Non sono disaccoppiabili gli interventi sui poteri delle regioni e sulla forma dello Stato, altrimenti sembra di trovarsi di fronte solo all'esigenza dei pariti di maggioranza di mettere bandierine, sul presidenzialismo e sull'autonomia differenziata. Sarebbe un grave errore che porterebbe disfunzionalità e non efficienza alle istituzioni. Serve un disegno complessivo, noi non abbiamo preclusioni, ma con un metodo che tolga le riforme istituzionali dalla discussione politica e partitica". Lo ha detto Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, dopo l'incontro con la ministra Elisabetta Casellati sulle riforme.

