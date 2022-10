Riforme: Leone (Cpgt), 'sì presidenzialismo coinvolgendo opposizioni, no principio sovranità'

Roma, 5 ott. "La Costituzione italiana, dalla sua entrata in vigore, è stata modificata decine di volte ed in alcune parti è sicuramente ancora necessario un ammodernamento. Tuttavia oggi più che sull'inserimento di un principio di sovranità in Costituzione, io mi concentrerei sul tema del presidenzialismo, ovviamente con il coinvolgimento delle opposizioni". Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria (Cpgt), risponde all'Adnkronos sull'opportunità di dibattito ed utilità di alcune riforme costituzionali rimarcando che "affermare un principio di sovranità ci creerebbe subito una frizione con l'Europa, cosa che in questo momento non mi sembra utile al Paese".

"L'Ungheria - prosegue Leone - si è vista sospendere i finanziamenti del Pnrr e anche se noi siamo in una situazione ben diversa, soprattutto quanto all'indipendenza dei giudici, non solleverei questioni di bandiera o ideologiche sulla sovranità, anche perché la Costituzione e i Trattati sono già in perfetto equilibrio grazie alle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Ue - ricorda - In ogni caso, a differenza della Polonia e dell'Ungheria, da noi l'indipendenza e l'autonomia dei giudici non corre alcun rischio". (di Roberta Lanzara)

