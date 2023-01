Riforme: Malpezzi, 'sì a confronto ma senza diktat'

Roma, 15 gen. “Il Pd è disposto a sedersi intorno a un tavolo se il confronto vuole essere reale e senza diktat. Non è possibile nessun confronto se la ricetta per le riforme è un pacchetto già definitivo imposto da Governo e maggioranza. Che confronto sarebbe?" Lo ha affermato Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, intervenendo a Sky Agenda.

"Capovolgiamo la questione: individuiamo insieme i problemi a ogni livello istituzionale, poniamoci la domanda su come i governi possano avere maggiore stabilità e continuità e poi -ha aggiunto- troviamo le soluzioni. Se si parte dai problemi il Pd c'è. Con soluzioni precostituite e imposte non è possibile nessun dialogo. Ma mi pare che la stessa maggioranza, a partire dalla Meloni, sia divisa e non abbia una posizione univoca”.

