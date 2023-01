Riforme: Pagano (Fi), 'bene Meloni su centralità Parlamento'

Roma, 18 gen. “Gli elettori hanno chiesto a gran voce l'avvio di una nuova stagione di riforme per ridare slancio al Paese. La linea di Fi, espressa perfettamente dai ministri Casellati e Tajani, è chiara: rispettare il programma votato da milioni di cittadini approvando il presidenzialismo nel più breve tempo possibile". Così il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano.

"Bene ha fatto Giorgia Meloni a sottolineare la centralità del Parlamento in un processo così importante. Per questo è indispensabile che venga avviato un tavolo di confronto tra tutti i partiti, una ‘bicameralina' che garantisca la più ampia partecipazione delle forze politiche e un metodo di lavoro più efficace. Siamo pronti ad attuare una riforma necessaria per l'Italia coinvolgendo il Parlamento e portando avanti la nostra politica del fare”.

