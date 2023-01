Riforme: Scotto, 'Bicamerale proposta da Calderoli è una mela avvelenata'

Roma, 4 gen. "Calderoli lasci perdere: non esiste alcuna possibilità che in questa legislatura si ragioni insieme di riforme costituzionali come il presidenzialismo oppure di operazioni come l'autonomia differenziata che puntano a spaccare il paese in due su diritti fondamentali come la sanità e la scuola". Così Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

"Le priorità sono altre a partire dai salari e dalla difesa del welfare. Con questa destra non ci sono le condizioni per sedersi e discutere di nulla. La proposta di una commissione bicamerale è una mela avvelenata dentro un disegno tecnicamente eversivo. Va respinta da tutta l'opposizione".

