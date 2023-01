Roma, 4 gen. "Ci cascammo con il Titolo V, per non parlare della riduzione dei parlamentari. Ora zufolano di riforme, presidenzialismo, autonomia e bicamerali. Non perderci neanche un minuto, beware, sappiamo come va a finire". Così Filippo Sensi del Pd su twitter.

