Riforme: Zaratti (Avs), 'inopportuna iniziativa governativa'

Roma, 2 gen. "La ministra Casellati fa sapere che inizierà una consultazione tra i gruppi parlamentari in merito alla proposta di modificare la Repubblica parlamentare in presidenziale. Noi daremo voce a quella consistente parte del Paese che guarda alla Costituzione come una bussola della nostra vita collettiva, proprio come indicato dal presidente Mattarella nel suo discorso di fine d'anno". Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali alla Camera.

"Ci muoveremo dunque nel solco della Carta del ‘48, difendendo ogni spazio democratico e contro la cultura dell'uomo solo al comando. In ogni caso crediamo sia del tutto inopportuno che questa materia sia d'iniziativa governativa".

