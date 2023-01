Rivalità e stima, Javier Zanetti elogia Kakà nella miniserie "I Fantastici 10": "In campo devastante, ma quella scivolata nel derby..."

In vista del derby di Supercoppa tra Milan e Inter, l'ex bandiera nerazzurra ha raccontato la sua rivalità con uno degli avversari più temuti e rispettati

Pubblicità

Tra gli innumerevoli duelli ingaggiati uno contro l'altro, Zanetti ricorda in particolare quello del derby di dicembre 2007, quando - con il Milan in momentaneo vantaggio - riuscì a interrompere una ripartenza pericolosissima: «Tutti e due partimmo con la palla al piede correndo da metà campo fino in fondo. Io entrai in scivolata proprio alla fine, prima che riuscisse a crossare, sotto la nostra curva. Lì San Siro mi è venuto addosso», dice ancora.

Oltre all'ammirazione al rispetto come avversario, Zanetti elogia anche l'uomo fuori dal campo: «È una persona molto corretta, molto leale, ha grandi valori. Ci siamo frequentati tante volte fuori dal campo e abbiamo un rapporto molto cordiale». Un discorso, conclude Zanetti, che vale anche per altri grandi ex calciatori rossoneri: «Ci vediamo per partite di beneficenza o altri eventi, magari a una cena, sempre con grande rispetto».

L'appuntamento con Kakà chiude la video serie targata Calcio.com, che con l'intervento di Zanetti ha raccontato negli ultimi mesi i grandi campioni di calcio, da Maradona e Baggio, per arrivare ai fuoriclasse di oggi come Messi e Lukaku.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA