Fondata nel 1962 da Rocco D'Alessandris, l'azienda di famiglia si conferma una delle maggiori realtà di giocattoli in Italia e celebra l'anniversario con iniziative presso i punti vendita dal 19 settembre.

Roma 19 settembre 2022. Era il 1962 quando Rocco D'Alessandris, imprenditore e appassionato di giocattoli d'epoca decise di fare della propria passione il suo lavoro, fondando la RoccoGiocattoli. Non sapeva ancora che, da lì a breve, l'attenzione che metteva nel selezionare nuovi giochi curati nei minimi particolari - dalle meccaniche ai materiali, alla scelta dei colori - avrebbe fatto la felicità di intere generazioni. Ancora oggi il Signor Rocco viene ricordato per il suo impegno, istinto e capacità di intuizione; qualità che gli hanno permesso di cogliere le vere e autentiche esigenze dei bambini e del mondo che ruota intorno a loro.

Una storia che da 60 anni accompagna intere generazioni

Nata come distribuzione all'ingrosso di molte linee esclusive di giochi e giocattoli, l'attività si è sviluppata per circa trent'anni conquistando una posizione rilevante nel mercato italiano fino al 1993, quando Rocco Giocattoli decide di aprire anche alla vendita al dettaglio, con l'obiettivo di valorizzare la pluriennale esperienza acquisita e l'esclusivo rapporto con i fornitori. Oggi l'azienda è presente a Roma e provincia con una rete di 15 negozi di proprietà e in tutta Italia, con corner personalizzati negli store OVS, UPIM e COIN.

Nel 2013 Rocco Giocattoli apre all'e-commerce con lo shop online, per rispondere ad un mercato sempre più competitivo e digitale, rispettando l'evoluzione delle esigenze delle nuove generazioni. Innovativa per tradizione, da 60 anni Rocco Giocattoli è alla costante ricerca di prodotti originali che stimolino la curiosità e l'immaginazione dei bambini, ponendo particolare attenzione alla loro sicurezza.

“L'integrazione tra canale fisico e digitale - spiegano i fratelli D'Alessandris, amministratori dell'azienda - permette di instaurare un rapporto ancor più continuativo e personalizzato con il cliente, rispondendo alle sue richieste anche da remoto e suggerendo sempre il canale d'acquisto più comodo all'esigenza del momento. Possiamo affermare che le attività digital con obiettivo drive to store messe in atto in questi ultimi anni hanno contribuito ad aumentare il traffico al negozio fisico, con conseguente incremento dei volumi di vendita”.

Tra i brand più rappresentativi ed esclusivi di Rocco Giocattoli, sono presenti gli action game e i giochi da tavolo della linea Giocorò, le linee dei radiocomandi Exost unici per innovazione e design, i robot della linea YCOO e la nuova collezione di fashion doll WINX, di cui Rocco Giocattoli è master toy distributor. A questi si aggiunge la distribuzione esclusiva del brand YAS!Games - la linea di giochi da tavolo per la fascia d'età +12, la cui parola d'ordine è divertirsi con ironia, trattando anche argomenti più intimi e scabrosi ma sempre con leggerezza - coprendo un nuovo segmento di mercato in costante crescita, i KIDULTS. È infatti in continuo aumento tra i ragazzi e gli adulti la necessità di passare momenti di spensieratezza e convivialità seduti intorno a un tavolo, che sia quello di casa o del pub, intrattenendosi con giochi di società.

Rocco in festa

Per celebrare i 60 anni di attività, Rocco Giocattoli ha organizzato iniziative, gadget e promozioni dedicate ai bimbi e famiglie presso i propri punti vendita. Dal 19 settembre al 1ottobre sono previsti sconti fino al 60%, sia nei negozi fisici che online, mentre il 24 settembre e il 1 ottobre a Roma e in provincia, dalle 16:30 alle 19:00, si terranno eventi di animazione, baby dance, giochi e tanto altro nei 4 negozi più grandi della rete: Corso Francia, Boccea, Anzio, Le Rughe.

Da 60 anni Rocco Giocattoli continua ad accompagnare generazioni di bambini nei momenti più divertenti della giornata, aggiornando costantemente l'ampio catalogo di prodotti in offerta per tutte le età. La ricerca è focalizzata su giochi innovativi per bambini e ragazzi, ponendo particolare attenzione alla loro sicurezza e all'alta qualità, da sempre pilastri fondanti della storica azienda distributiva italiana.

About Rocco Giocattoli

Fondata nel 1962 da Rocco D'Alessandris e attualmente amministrata da Marco e Dino D'Alessandris, Rocco Giocattoli è una realtà storica nella distribuzione di giocattoli in Italia il cui core business, per più di 30 anni, è stato legato alla vendita all'ingrosso. Dal 1993 l'Azienda ha iniziato un programma di diversificazione, dedicandosi anche alla vendita al dettaglio, che oggi rappresenta circa il 45% del fatturato, con 15 negozi di proprietà situati a Roma e nel Lazio e più di 200 corner personalizzati all'interno dei negozi dei gruppi Coin, Upim e OVS in tutta Italia. Oggi Rocco Giocattoli è strutturata in quattro unità di business: DISTRIBUZIONE, RETAIL, SHOP IN SHOP e E-COMMERCE. Rocco Giocattoli è alla costante ricerca di prodotti innovativi che stimolino la curiosità e l'immaginazione dei bambini, ponendo particolare attenzione alla loro sicurezza. Sicurezza e l'alta qualità del prodotto sono da sempre i due pilastri fondanti di Rocco Giocattoli. L'attenzione attribuita alle tendenze di mercato, permette a Rocco Giocattoli di lavorare costantemente per conquistare quote di mercato importanti ed acquisire licenze a livello nazionale. Rocco Giocattoli si impegna a stringere partnership con aziende internazionali per la distribuzione esclusiva di numerose linee di prodotto, imponendosi sempre più come protagonista nel mercato italiano.

