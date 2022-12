Roma di nuovo al lavoro, Mourinho aspetta Dybala

ROMA, 26 DIC - Era fissata per questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Trigoria dopo i tre giorni di relax concessi da Mourinho per le festività natalizie. Tutta la squadra, fatta eccezione di Dybala e Solbakken, ha risposto alla convocazione, con l'argentino che gode di qualche giorno in più di vacanza dopo la vittoria del Mondiale. La Joya è attesa nella Capitale entro Capodanno, mentre diverso è il discorso per Solbakken, ancora senza nulla osta del Bodo/Glimt e per questo, nonostante l'ufficialità già comunicata dalla Roma del suo acquisto, non potrà allenarsi con i nuovi compagni prima del 2023. Recuperati, invece, Smalling e Tahirovic, entrambi si sono allenati con il resto del gruppo. Il 30 dicembre è in programma l'ultima amichevole, a porte chiuse, contro la Viterbese, mentre dal 4 gennaio si farà sul serio con il Bologna che arriverà in un Olimpico che sarà ancora sold out.

