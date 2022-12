Roma: Dybala torna il 29 dicembre, pronto per il Bologna

ROMA, 27 DIC - Paulo Dybala è pronto a rientrare. Dopo la vittoria del mondiale con la sua Argentina, farà ritorno a Trigoria per i primi test e allenamenti il 29 dicembre. Dunque alla vigilia dell'amichevole con la Viterbese e alla quale potrebbe già prendere parte anche solo per uno spezzone. Il calciatore si allenerà da subito per essere pronto per la ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio nella gara all'Olimpico contro il Bologna.

