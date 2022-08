Roma: fonti Nazareno, episodio Ruberti non resti senza conseguenze

Roma, 19 ago. L'episodio rivelato in un video pubblicato da 'Il Foglio' che ha visto protagonista Albino Gualtieri, capo di gabinetto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è "gravissimo" e "non può restare senza conseguenze". É quanto sottolineano fonti del Nazareno.

Secondo quanto si evince dalle immagini, Ruberti, dopo una cena a Frosinone, si sfoga in maniera assai accesa facendo riferimento a richieste che gli avrebbe rivolto un non meglio precisato interlocutore. "Deve venire qui -dice tra l'altro- a chiedermi in ginocchio pietà, adesso. Se deve inginocchià e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha detto. Si deve inginocchiare. Li ammazzo! Lo ammazzo! Li ammazzo!. Non se deve permette de di' 'io te compro'. A me me compri? Cinque minuti je do, cinque. Vi sparo! T'ammazzo! Cinque minuti, qui, in ginocchio, tutti e due!"

Presenti alla scena anche la consigliera regionale Pd Sara Battisti, compagna di Gualtieri, e il candidato Dem alla Camera Francesco De Angelis.

