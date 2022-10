Roma: Meloni ai funerali del ragazzo investito sulla Colombo

Roma, 22 ott. Dopo il giuramento al Quirinale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto la Chiesa di Santa Maria Liberatrice a Testaccio per partecipare ai funerali di Francesco Valdiserri, il giovane 18enne investito e ucciso la notte del 20 ottobre a Roma, in via Cristoforo Colombo, da un'auto guidata da una ragazza di ventiquattro anni, positiva ai test per alcol e droga. Il giovane era figlio di due noti giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Alle esequie sono presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier Antonio Tajani, la ministra Anna Maria Bernini e il segretario del Pd Enrico Letta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA