Roma: Pinto, Zaniolo è un asset importante per noi

ROMA, 04 SET - "Zaniolo? Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video di lui che canta ('Grazie Roma', con Venditti e De Gregori ndr). Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore ma è anche un cantante". Dai microfoni di Dazn, il gm della Roma Tiago Pinto risponde con questa battuta a chi gli chiede se ci siano novità sul rinnovo contrattuale del talento romanista. "Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio Vigorelli e Nicolò - continua Pinto -, che rappresenta un asset importante per noi. Questa deve essere la stagione della sua ripresa dopo l'infortunio. Vi svelo che io e Vigorelli abbiamo un accordo per mandare il rinnovo di Zaniolo per le lunghe per permettervi di scrivere e raccontare (sorride, ndr)". Poi Ancora: "venerdì scorso, ho spiegato a lungo qual è la nostra strategia - le parole di Pinto -. Ora il mercato è chiuso e sono stanco, ne riparliamo a gennaio".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA