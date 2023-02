Roma, Zaniolo in lista Uefa ma resta fuori da progetto, sarà 30 giorni a riposo

Roma, 3 feb. Nicolò Zaniolo è stato inserito nella lista Uefa della Roma per le sfide di Europa League ma l'inclusione del giocatore è solo formale, in quanto resta fuori dal progetto del club dei Friedkin. Da quanto si apprende la presenza del giocatore è nell'elenco dei giovani formati in Italia, per le indicazioni dell'Uefa sul Settlement Agreement. Inoltre la società giallorossa ha accordato al numero 22 il permesso per rimanere a riposo per 30 giorni, dopo una visita a Trigoria, come richiesto dallo stesso calciatore che ha inviato un certificato medico.

Nella lista Uefa consegnata dalla Roma oltre a Zaniolo resta anche l'olandese Karsdorp, mentre nuovi arrivi, Llorente e Solbakken, sostituiscono i partenti Vina e Shomurodov, inseriti ad inizio stagione. C'è nella lista anche Wijnaldum. Al momento è rimasto fuori, invece, Benjamin Tahirovic, ma non per scelta tecnica. Il giocatore sarà inserito all'interno di quella B nei prossimi giorni, prima della gara d'andata contro il Salisburgo.

Lista A: 1 Rui Patricio, 2 Rick Karsdorp, 3 Roger Ibanez, 4 Bryan Cristante, 6 Chris Smalling, 7 Lorenzo Pellegrini, 8 Nemanja Matic, 9 Tammy Abraham, 11 Andrea Belotti, 14 Diego Llorente, 18 Ola Solbakken, 19 Zeki Celik, 20 Mady Camara, 21 Paulo Dybala, 22 Nicolò Zaniolo, 23 Gianluca Mancini, 24 Marash Kumbulla, 25 Georginio Wijnaldum, 37 Leonardo Spinazzola, 92 Stephan El Shaarawy, 99 Mile Svilar.

Lista B: 52 Edoardo Bove, 55 Ebrima Darboe, 58 Filippo Missori, 59 Nicola Zalewski, 62 Cristian Volpato, 63 Pietro Boer, 70 Claudio Cassano, 72 Luigi Cherubini, 73 Giacomo Faticanti, 78 Gabriele Baldi, 79 Cristian Padula.

