Rossetti (Bper): "La Romagna è un territorio fortemente attrattivo per investimenti"

Cesena, 14 ott. “La forte attrattività della Romagna per cittadini, talenti e imprenditori, emersa nella ricerca di EY, dimostra che questo è un territorio che offre ottime opportunità sia in termini di investimento sia in termini di qualità di vita una combinazione di fattori positivi non facile da raggiungere". Questo il commento ai dati della ricerca 'EY Human Smart City Index' di Stefano Rossetti, vicedirettore generale vicario di Bper Banca, in occasione della presentazione nel corso di 'Fattore R', il Romagna Economic Forum, promosso da Cesena Fiera, EY, Confindustria Romagna e Bper Banca, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Romagna e Città Romagna.

"Crediamo che sia necessario continuare a lavorare per mantenere o magari migliorare questi standard virtuosi, ma anche provare a esportare elementi di questo modello nel resto del Paese, proponendo la Romagna come esempio da imitare", osserva Rossetti che prosegue: "Noi siamo una banca storica di queste zone, raccogliamo l'eredità di due popolari ultracentenarie (Ravenna e Cesena), in questo territorio abbiamo 80 tra filiali e centri imprese , lavorano quasi 500 persone e abbiamo un prodotto bancario lordo di quasi 15 miliardi. Da sempre siamo vicini alle dinamiche di questo territorio che è resiliente e diversificato e di fronte a problematiche enormi quali l'inflazione e il rincaro energetico, la soluzione è quella di stare vicini alle famiglie e agli imprenditori come stiamo facendo”, ricorda.

