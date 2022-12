Rossi (Campus Bio-Medico): "Innovazione vera sfida post pandemia"

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) - "L'Healthcare Innovation Forum nasce dal desiderio di dedicare una giornata all'innovazione nella salute, che sicuramente è uno degli elementi principali di approfondimento di studio e di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e che dopo la pandemia rappresenta una grande sfida che vive nella globalità la nostra società". Così Andrea Rossi, Amministratore delegato e Direttore generale dell'università Campus Bio-medico di Roma, a margine della prima edizione dell'Healthcare Innovation Forum promosso da Core, in collaborazione con l'ateneo romano. Obiettivo dell'evento: analizzare le maggiori trasformazioni del settore e le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica e digitalizzazione per progettare la medicina del futuro. "Le sfide che ci attendono - afferma Rossi - sono molte dal punto di vista della formazione, della ricerca e della terza missione" ovvero l'insieme di attività che promuovono la crescita culturale, sociale ed economica del Paese. "Sul fronte ricerca continuiamo sul filone dell'interdisciplinarietà, affrontando tutte le tematiche a 360 gradi, applicando alla salute le discipline ingegneristiche, della nutrizione e dell'ambiente. Riguardo alla formazione, puntiamo a un approccio più innovativo. La sfida più grande, però, è fare in modo che la persona sia sempre al centro, quindi l'innovazione dovrà essere soltanto uno strumento per migliorare la qualità di vita delle persone".

