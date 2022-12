Ruby ter: Milano, udienza controrepliche 25 gennaio, sentenza 15 febbraio 2023 (2)

Lo scorso 25 maggio i rappresentanti dell'accusa - l'aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio - avevano chiesto 28 condanne nella lunga requisitoria, in particolare 6 anni per Silvio Berlusconi e 5 anni per Karima El Mahroug. Tra le richieste anche quella di condannare la senatrice Maria Rosaria Rossi (1 anno e 4 mesi) l'ex compagno di Ruby, Luca Risso (6 anni e 6 mesi) e richieste di condanne fino a 5 anni per una ventina di ragazze, ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio - secondo l'ipotesi accusatoria - sarebbe stato comprato dall'ex premier.

