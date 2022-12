Rugby: Borthwick nuovo ct Inghilterra, succede a Jones

LONDRA, 19 DIC - La federazione inglese di rugby (Rfu) ha nominato Steve Borthwick, tecnico del Leicester, quale nuovo ct della nazionale maschile in sostituzione dell'australiano Eddie Jones, esonerato due settimane fa, a nove mesi dai Mondiali 2023 in Francia, dopo sette anni sulla panchina. Borthwick, ex capitano dell'Inghilterra, ha firmato un contratto quinquennale ed è in carica da oggi. "Siamo lieti di dare il bentornato a Steve - si legge sul sito della Rfu -. È stata la nostra prima scelta per succedere a Eddie", del quale è stato per anni assistente allenatore. "Sono davvero onorato di essere nominato capo allenatore dell'Inghilterra e non vedo l'ora di affrontare questa sfida - ha dichiarato Borthwick -. Il rugby inglese è pieno di talenti e voglio costruire una squadra che vinca, sfrutti al massimo il nostro enorme potenziale e ispiri i giovani... Voglio che l'intero Paese sia orgoglioso di noi e si diverta a vederci giocare".

