Rugby: Elisa Giordano, 'bilancio mondiale positivo, siamo fiere di noi'

Whangarei, 29 ott. -“Credo che il bilancio di questo Mondiale sia positivo. Siamo arrivate fino a questo momento giocando tutte le partite mostrando tutto quello che avevamo. Speravamo potesse andare meglio questa partita. Siamo fiere di come abbiamo approcciato questa competizione. Posso solo che ringraziare tutte le mie compagne e tutto lo staff che, insieme, hanno reso possibile questo bellissimo viaggio”. Lo dice la capitana dell'Italrugby femminile, Elisa Giordano, dopo la sconfitta per 39-3 contro la Francia nei quarti di finale della Coppa del Mondo in Nuova Zelanda.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA