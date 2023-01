Roma, 31 gen. - La Fir conferma il proprio impegno indirizzato al consolidamento della propria Nazionale Maggiore Femminile ai vertici internazionale garantendo un contributo economico a ventidue atlete di interesse nazionale, sotto forma di contratto centralizzato con l'organo di governo del rugby italiano. Inaugurata nella scorsa stagione, quale parte della progettualità volta a garantire il miglior percorso di preparazione possibile alle Azzurre lungo la strada che portava alla Rugby World Cup, la contrattualizzazione delle atlete internazionali è stata confermata quale parte integrante del percorso strategico per l'alto livello femminile dal Consiglio Federale riunito a Bologna lo scorso 28 gennaio.

Pubblicità

L'Italia Femminile, impegnata la settimana prossima in un incontro non ufficiale contro la Spagna in preparazione al TikTok Women's Six Nations 2023 della prossima primavera, occupa al momento il quinto posto nel ranking World Rugby dopo aver raggiunto, prima nazionale italiana di sempre, i quarti di finale alla Rugby World Cup dell'autunno 2022 in Nuova Zelanda.

Ventidue le atlete contrattualizzate da Fir per il 2023, con ben otto millennials che entrano nel gruppo di Azzurre direttamente legate alla Federazione andando a rilevare alcune delle veterane - le storiche capitane Sara Barattin e Manuela Furlan su tutte - che hanno concluso la propria carriera internazionale con l'avventura iridata neozelandese.

"Quando un anno fa abbiamo introdotto una nuova forma di supporto economico alle atlete della Nazionale Femminile avevamo già chiaro che non poteva trattarsi di un intervento isolato, perciò il Consiglio Federale non ha esitato a rinnovare il proprio impegno anche per quest'anno. La crescita esponenziale del movimento femminile a livello internazionale e, contestualmente, l'impulso a progredire che stiamo cercando di dare a tutto il movimento femminile italiano, in ogni sua parte, non possono che indurci a sostenere gli enormi sforzi che le giocatrici nazionali compiono per conciliare vita sportiva e vita privata. La continuità del supporto va nella direzione di favorire la serenità in chi si allena ogni giorno, anche più volte al giorno, e contemporaneamente vive molteplici ruoli, da studentessa o da lavoratrice” ha dichiarato la Consigliera Federale con delega al rugby femminile Francesca Gallina.

Queste le atlete sotto contratto con Fir per il 2023: Beatrice Capomaggi (Arredissima Villorba) - 4 caps; Alyssa D'Incà (Arredissima Villorba) - 12 caps; Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova) - 34 caps; Valeria Fedrighi (Stade Toulousain) - 40 caps; Giada Franco (Rugby Colorno) - 27 caps; Lucia Gai (Valsugana Rugby Padova) - 86 caps; Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova) - 60 caps; Francesca Granzotto (Unione Rugby Capitolina) - 2 caps; Isabella Locatelli (Rugby Colorno) - 37 caps; Veronica Madia (Rugby Colorno) - 36 caps; Gaia Maris (Wasps Rugby) - 15 caps; Aura Muzzo (Arredissima Villorba) - 31 caps; Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova) - 20 caps; Beatrice Rigoni (Valsugana Rugby Padova) - 61 caps; Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova) - 74 caps; Francesca Sgorbini (ASM Romagnat) - 17 caps; Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova) - 73 caps; Emanuela Stecca (Arredissima Villorba) - 3 caps; Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova) - 2 caps; Sara Seye (Rugby Calvisano) - 12 caps; Silvia Turani(Exeter Chiefs) - 24 caps; Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova) - 14 caps.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA