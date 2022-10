Rugby: il 5 novembre la selezione italiana XV affronterà i campioni d'Inghilterra

Roma, 20 ott. - Il denso programma internazionale del novembre azzurro si arricchisce di un nuovo appuntamento, con il match in programma il prossimo 5 novembre a Leicester tra la Selezione Italiana XV ed i Leicester Tigers, Campioni d'Inghilterra in carica. Un'opportunità resa possibile dalla recente rimodulazione del calendario della Premiership inglese che la Fir ha definito di esplorare, e che si inserisce nella progettualità per l'alto livello orientata ad ampliare la rosa di atleti in grado di competere per la maglia azzurra della Squadra Nazionale Maschile, mettendo a loro disposizione un'ulteriore chance di confronto d'elite.

Un nuovo, affascinante impegno per gli atleti di Benetton e Zebre Parma non selezionati per le Autumn Nations Series e per i giovani prospetti del Peroni TOP10 e delle nuove Accademie collegate alle Franchigie italiane di URC di acquisire minutaggio di qualità contro i vincitori del massimo campionato d'oltremanica 2022. Il match che si giocherà presso il Mattioli Woods Welford Road Stadium coincide con l'esordio degli Azzurri contro Samoa nelle Autumn Nations Series 2022 in programma allo Stadio Plebiscito di Padova. La Selezione Italiana XV, affidata al responsabile tecnico Alessandro Troncon - affiancato dai tecnici Mattia Dolcetto e Salvatore Costanzo - si radunerà a Verona domenica 30 ottobre; la partenza per il Regno Unito è fissata per giovedì 3 novembre.

Di seguito gli atleti selezionati dallo staff tecnico. Filippo Alongi (Benetton Rugby Treviso, 1 cap), Mattia Bellini (Benetton Rugby Treviso, 31 caps), Giulio Bertaccini (Valorugby Emilia), Nicolò Casilio (Zebre Rugby Club), Lorenzo Citton (Rugby Petrarca), Giacomo Da Re (Benetton Rugby Treviso, 1 cap), Filippo Drago (Benetton Rugby Treviso), Matteo Drudi (Benetton Rugby Treviso), Lapo Frangini (U.S.Firenze Rugby 1931), Simone Gesi (Zebre Rugby Club), Muhamed Hasa (Zebre Rugby Club), Alessandro Izekor (Benetton Rugby Treviso), Leonard Krumov (Zebre Rugby Club), Marco Manfredi (Zebre Rugby Club), Giovanni Montemauri (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta), Matteo Nocera (Zebre Rugby Club), Lorenzo Pani (Zebre Rugby Club), Nicola Piantella (Benetton Rugby Treviso), Luca Rizzoli (Zebre Rugby Club), Davide Ruggeri (Zebre Rugby Club), Mirco Spagnolo (Rugby Petrarca), Jacopo Trulla (Zebre Rugby Club, 8 caps), Ross Vintcent (Exeter Chiefs), Andrea Zambonin (Zebre Rugby Club, 2 caps), Marco Zanon (Benetton Rugby Treviso, 15 caps).

