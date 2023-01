Rugby: Innocenti, 'obiettivo Italia in questo Sei Nazioni sono due vittorie'

Milano, 26 gen. "Noi ci poniamo sempre degli obiettivi, ti portano a dare il massimo, a spronarti. In questo Sei Nazioni vogliamo innanzitutto entrare realmente nel torneo, entrando in ogni partita per vincere e con la possibilità di vincere. Vogliamo grande competitività e regalare momenti come quello di Cardiff. Mi aspetto due vittorie". Lo ha detto Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby, durante la presentazione del torneo nella sede di Sky.

