Rugby: Italia A, convocati i piloni D'Amico e Di Bartolomeo

Roma, 17 gen. - Lo staff tecnico dell'Italia 'A' ha convocato i piloni Niccolò D'Amico (Transvecta Calvisano) e Tommaso Di Bartolomeo (Petrarca Padova) in sostituzione dei pari ruolo Cherif Traorè e Muhamed Hasa, rispettivamente infortunato e rilasciato a Zebre Parma per l'attività del fine settimana, in vista dell'incontro contro la Romania 'A' di sabato 21 gennaio a Viadana. Sono stati inoltre rilasciati a Zebre Parma per l'incontro del fine settimana di Challenge Cup gli atleti Leonard Krumov e Marco Manfredi.

