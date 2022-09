Rugby: Peroni Top10, la finale 2023 torna allo stadio Lanfranchi di Parma

Parma, 27 set. - Lo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma tornerà ad ospitare la Finale del Campionato Italiano Peroni Top10 sabato 27 maggio 2023, nella sfida che assegnerà il novantaduesimo tricolore nella storia del rugby azzurro. La casa delle Zebre Parma sarà, per il secondo anno consecutivo, il campo di gara della Finale per il titolo dopo aver ospitato nel 2022 il Derby d'Italia tra il Petrarca Padova e la Femi-CZ Rovigo per ottanta minuti da tutto esaurito e per una serata capace di unire lo spettacolo ed il fascino della gara per il tricolore a una giornata di celebrazione del rugby italiano.

La conferma del “Lanfranchi” quale teatro della sfida per il titolo numero novantadue è stata sancita dal Consiglio Federale in occasione della riunione di Biella dello scorso 10 settembre. “La Finale 2022 è stata una grande festa per il rugby italiano e per il suo popolo, che ha vissuto una giornata di divertimento e passione nel più puro spirito del nostro sport, con due Club storici che si sono dati sportivamente battaglia in un'ennesima, avvincente, affascinante partita per lo scudetto. Un pomeriggio di rugby che ogni appassionato ricorda con emozione e che vogliamo riproporre e migliorare la prossima primavera, per offrire al nostro popolo un nuovo appuntamento da ricordare, per avvicinare nuovo pubblico e per continuare ad innalzare tanto il livello tecnico del nostro massimo campionato che la qualità del Peroni TOP10” ha detto il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.

