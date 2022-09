Russia: Draghi, 'democrazia italiana forte, non si fa battere da pupazzi prezzolati'

Roma, 16 set. "La democrazia italiana è forte, non si fa battere da nemici esterni e dai loro pupazzi prezzolati. Dobbiamo essere fiduciosi nella nostra democrazia e non bisogna avere timore delle voci". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

"È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo -e questo risulta da ampissime ricostruzioni internazionali- ha effettuato una sistematica opera di corruzione negli affari, nella stampa, nella politica, in tanti settori, in molti Paesi europei e negli Stati Uniti: queste sono cose note, non c'è niente di cui stupirsi", aggiunge.

