Russia: Mosca conferma incendio su portaerei 'Ammiraglio Kuznetsov'

Mosca, 22 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I servizi di emergenza russi hanno confermato l'incendio scoppiato a bordo della portaerei 'Ammiraglio Kuznetsov', ormeggiata in un porto della città di Murmansk, nella penisola di Kola, nell'estremo nord-ovest del Paese.

Come hanno precisato fonti dei servizi di emergenza all'agenzia di stampa TASS, non si registrano vittime a causa dell'incendio, anche se una ventina di persone hanno dovuto essere evacuate. La società incaricata di riparare la nave, la United Shipbuilding Corporation (Usc), ha confermato che le fiamme, originatesi nelle cabine portuali, sono già state spente. "Il sistema di controllo dei danni ha funzionato rapidamente - non ci sono stati danni", ha detto il capo dell'Usc Alexei Rachmanov.

L'Ammiraglio Kuznetsov è stata portata al cantiere navale Zvyozdochka lo scorso maggio e a giugno sono iniziati i lavori di riparazione e ammodernamento della nave. La barca ha già subito un incendio nel 2019 a seguito del quale due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite.

