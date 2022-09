Roma, 2 set. "Solidarietà @ilfoglio_itv @makkox per l'ennesimo attacco alla stampa libera e democratica da parte della ambasciata russa in Italia. Rispettare la libertà di opinione e di espressione è il cuore dei valori europei. La Farnesina dovrebbe ricordarlo alla Russia". Così in un tweet il deputato dem Filippo Sensi, candidato al Senato.

